Боня пожаловалась на неутомимых хейтеров

В этом году Виктория Боня покорила Эверест, высота которого составляет 8848 метров. Поклонники поздравили ее этим событием, а хейтеры кричат до сих пор, что «восхождение Бони было фейком».

Виктория Боня на VK Fest в Москве 19 июля 2025 года рассказала, что подобного просто быть не может. Ее слова приводит «Комсомольская правда»

«Альпинизм – очень маленькое комьюнити. Однажды была история. Девушка пошла на Эверест, но не дошла. Прифотошопила свою фотографию, что якобы была там. Эта фальшь не прошла, в итоге ей пришлось удалить свои соцсети. Организация, с которой я шла, потеряет свои лицензии, если кто-то будет фейково заходить. Представляете, идет экспедиция, десятки человек, каждый платит по 60-100 тысяч долларов. И что, какая-то там Виктория Боня пришла и сказала: «Сделайте, что я зашла». Никогда тебе не дадут сертификат, что ты был на Эвересте, если ты на нем не был», – объяснила телеведущая.

Ранее Виктория Боня пожаловалась на траты своей 13-летней дочери. Звезда призналась, что у подростка в день уходит по 100 евро. Деньги уходят на такси и фастфуд.