Надежда Кадышева попала в базу «Миротворца»

Народную артистку России Надежду Кадышеву внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщают «Вести».

Певица состоит в украинских списках с 2017 года. Предлогом для включения Кадышевой в перечень стало «сознательное нарушение государственной границы Украины» из-за проведения концертов на территории Крымского полуострова.

Украинский сайт «Миротворец» публикует персональные данные различных категорий граждан, а также лиц, которых авторы ресурса считают «изменниками родины» и «врагами» Украины.

Басков объявлен в розыск на Украине

Незадолго до этого Служба безопасности Украины объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова. Артисту присвоили статус разыскиваемого еще в марте 2022 года. Кроме того, певец с 2017 года числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Ранее Григория Лепса объявили в розыск на Украине.