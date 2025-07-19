Поплавская заявила, что помогла «тысяче людей»

Яна Поплавская резко отреагировала на высказывания блогера, назвавшего ее «бомондом» и обвинившего в лицемерии. По его словам, артистка, осуждавшая россиян за посещение увеселительных мероприятий, пока «умирают люди», сама «не спешит отдавать с себя последнюю рубашку» и ни в чем себе не отказывает. Об этом информирует издание passion.ru.

Актриса сообщила, что о результатах ее многолетнего труда могут судить «тысячи людей», которым она когда-то помогла.

«А что вы знаете-то о Поплавской? Даже не буду перед свиньями бисер метать, рассказывая, сколько сделано за годы волонтерства и занятия благотворительностью. Об этом прекрасно знают тысячи людей, получившие помощь, среди которых дети, женщины, старики, пострадавшие от войны, от наводнений, беженцы, инвалиды, сироты. И бойцы, конечно, которым и я технику и форму передаю, но и в тылу в госпиталях помогаю. Мнение жалкой горстки обиженных жизнью, скрывающих свое имя, меня мало интересует. Но вот то, что они выливают помои на русских патриотов, дискредитируют волонтеров и их помощь стране — это меня очень задевает», — заявила Поплавская.

Ранее Яна Поплавская отметила, что певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин* не нужны миру. По мнению актрисы, артисты ничего не сделали для мировой культуры.

*Признан иноагентом в РФ.