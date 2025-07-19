Волочкова показала, с кем отдыхает на Мальдивах

Анастасия Волочкова отдыхает на «дальней даче», где она наслаждается солнцем и морем уже в 26 раз, не одна. Компанию 49-летней Анастасии на Мальдивах в очередной раз составил 26-летний танцор Марчел Абаби.

Хейтеры заговорили о новом романе балерины. Однако она ответила на слухи, заявив, что с парнем они друзья, не более. Это уже их не первая совместная поездка на Мальдивы. Зимой балерина также пригласила его вместе отдохнуть и отвлечься от рабочих задач, пишет popcakе.

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«Почему вместе? Потому что всегда! Дружим, танцуем, отдыхаем!», — написала балерина в микроблоге.

Негативная реакция пользователей, по мнению Волочковой, - это зависть и личная нереализованность. Всем недоброжелателям хотелось бы греться на песчаном берег, но они сидят и злятся в дождливой Москве.

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Ранее сваха Роза Сябитова сообщила, что балерина Анастасия Волочкова не выйдет замуж. Сваха убеждена, что у балерины нет проблем с мужским вниманием. При этом, по словам Розы, Анастасия осознанно не вступает в брак. Сябитова считает: Волочкова еще не готова к семейной жизни — ее интересуют скандалы, шоу, светские мероприятия, но не брак.