Круг-младший рассказал о своем увлечении

Александр Круг недавно выступал на большом концерте звезд шансона. В кулуарах он похвастался журналистам «Московского Комсомольца» новой татуировкой, которую набил совсем недавно.

«У меня это уже 11-я татуировка по счету. Есть одна прекрасная игра (компьютерная), которая мне нравится. Так получилось, что последняя часть этой игры вышла про самураев. Как только я набил клинки, то прошел эту часть сразу. Совпадение или нет – не знаю, но так было на самом деле», - рассказал певец.

Александр увлекаться татуажем начал несколько лет назад.

Невеста Александра Ульяна его увлечение одобряет.

«Она параллельно со мной себе татуировку набивала. Я очень спокойно к этому отношусь. Знаете, уже прошла эпоха, когда считалось, что татуировки могут быть только у зеков. Сейчас это модно», - заявил певец.

С 2018 года Александр активно продолжает дело отца, развивая собственную музыкальную карьеру. Он пишет песни, исполняет шансон и даже экспериментирует с современными жанрами. Артист уже завоевал признание публики, которая видит в нем не просто наследника легенды, но и самостоятельного творца.