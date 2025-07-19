«На то она и служба». Калюжный рассказал об армейской жизни

Российский актер Глеб Калюжный, проходящий срочную службу в Вооруженных силах РФ, рассказал журналистам о своей армейской жизни. Об этом пишут «Известия».

Накануне менеджер артиста Григорий Сухов заявил, что Калюжный достойно проходит службу в Семеновском полку. Он добавил, что в армии актер активно занимается спортом.

«Нет никакой сложности [в службе]. Сложность в том, что всё равно тебя лишают каких-то вот этих гражданских возможностей. Но служба, она на то и служба, мы ее несем с достоинством», — разъяснил Калюжный.

Артист заметил, что ему приятно, когда его узнают сослуживцы. Вместе с тем, добавил он, повышенного внимания к себе при общении не ощущает.

В личной жизни Глеба Калюжного произошли перемены

Ранее Калюжный сообщил, что после службы в армии планирует большой тур по России и странам СНГ. Он пояснил, что тур состоится в 2026 году.