Жена Диброва объяснила, почему телеведущего нет на семейных фото

На днях Полине Дибровой исполнилось 36 лет. Праздничный день она встретила в Испании. Однако на выложенных в блог кадрах поклонники не обнаружили ее супруга, 65-летнего телеведущего Дмитрия Диброва. Об этом пишет Экспресс Газета.

Более того, фолловеры не увидели на руке Полины обручального кольца. Сразу же поползли слухи о расставании Дмитрия Диброва с молодой супругой.

Но журналистам Полина объяснила, что эти слухи беспочвенны.

«Дмитрий присутствует всегда. Мы не расстались, я только что с ним встречалась дома. Просто Дима сейчас находится в процессе похудения. И попросил какое-то время не снимать его, чтобы устроить сюрприз. Хочет выйти в новом образе в новом сезоне», — сказала она.

Ранее поклонники заметили, что Дибров внезапно помолодел. Народ даже заподозрил, что ведущий сделал пластическую операцию. Но Дмитрий на эти домыслы отреагировал резко. Шоумен заявил, что «стареть сейчас в моде», и он никогда не ложился под нож пластического хирурга.