Антонов опроверг информацию о блокировке своих банковских счетов

Накануне появились сообщения, что ФНС заблокировала операции по счетам Юрия Антонова. Народный артист России опроверг эти сообщения.

По его словам, санкциям подверглась лишь одна карта. В понедельник этот вопрос будет решен, пишут NEWS.ru.

«Да нет, никаких счетов не блокировали. Там карта одна заблокирована, и все. В понедельник вопрос решим. Нет проблем никаких,» — сказал Антонов.

На его счету Юрия Антонова 60 песен собственного сочинения, более 50 дисков и пластинок. Принимал участие в выступлениях нескольких знаменитых ансамблей. Имел трех жен, которые все уехали за границу. В настоящее время живет один. Любит животных, которые живут у него в загородном доме. Имеет двоих детей.