Билан рассказал о неприятном инциденте в Турции

Дима Билан отправился в отпуск в Турцию. Он специально приехал в Каппадокию встретить рассвет на фоне воздушных шаров, но столкнулся с неприятной ситуацией. Другие туристы прочно заняли красивое месте, куда из-них не мог пройти Билан, пишет издание passion.ru.

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Дима обратился к загородившим обзор людям и попросил их тоже дать встретить рассвет. Однако они сообщили, что находятся там по правилам.

«Дайте нам тоже рассвет встретить, в конце концов!» — говорю им я, на что они отвечают: «Такие правила». Какие правила? Земля общая! Короче, от недосыпа влез в легкий конфликт», — написал певец в микроблоге.

Ранее заслуженный артист России дал интервью журналистке и блогеру Надежде Стрелец, которая спросила, часто ли он возвращается в родные края. Билан признался, что место, где он родился имеет для него особое значение. Будущий артист появился на свет в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесской республики.