Волочкова высказалась о назначении Шуваловой солисткой Большого театра

Недавно Мария Шувалова, 27-летняя дочь бывшего зампреда правительства Игоря Шувалова, стала солисткой Большого театра.

Анастасия Волочкова не оставила этот факт без внимания.

Она отметила, что не видела, как танцует Шувалова, поэтому не может сказать какое-либо мнение о ней. Но при этом подчеркнула, что была свидетельницей момента, когда люди с финансами стали вмешиваться в репертуар учреждения, пишет Ura.ru.

«К сожалению, я стала свидетелем этого. Но, к счастью, в Большом театре я застала и самое лучшее время. Тогда при Юрии было невозможно за деньги получить роль», — сказала балерина.

Хореограф Николай Цискаридзе встал на защиту балерины Марии Шуваловой после травли зрителей. Танцовщик отметил, что артистке подобрали неправильного партнера.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что никогда не простит бывшего мужа Игоря Вдовина, от которого она воспитывает дочь Ариадну. Вспоминая о неудавшемся браке, балерина раскрыла, что экс-супруг часто занимал у нее деньги — сотни тысяч долларов. Часть он до сих пор не вернул.