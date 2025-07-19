Рэперу Face грозит тюрьма

Иван Дремин,* известный публике как рэпер Face, стал фигурантом уголовного дела.

Как пишет издание super.ru, дело возбудили в Уфе — родном городе артиста. Дремину предъявлено обвинение по статье 330.1 УК РФ: «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

Речь идет о «систематическом нарушении» со стороны исполнителя. Теперь музыканту грозит до двух лет лишения свободы.

В 2022 году Face уехал из России и удалил свои треки с российских стриминговых платформ. В апреле того же года он был признан иноагентом. Ранее суд Уфы неоднократно выносил музыканту штрафы за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях.

*Признан иноагентом в РФ.