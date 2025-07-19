Маликов показал, как выглядел 30 лет назад

Дмитрий Маликов сейчас выглядит практически так же, как и 30 лет назад. Исполнитель вновь похвастался своей моложавой внешностью. Он выложил в соцсети коллаж, который составил из своих изображений, использованных в клипах: «Выпью до дна» и «Вне времени». Разница между ними составляет 30 лет, пишут 7 дней

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Поклонники отметили, что внешность артиста за три десятка лет практически не изменилась.

Пластический хирург и дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова в беседе с порталом «Страсти» в прошлом году предположила, что своим юношеским видом Маликов обязан не операциям, а хорошей генетике.