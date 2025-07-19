Затопило квартиру Иды Галич

Ида Галич пожаловалась на крайне неприятное приключение. Ночью она вышла из спальни и обнаружила, что весь пол залит водой по щиколотку, пишет gazeta.ru.

© РИА Новости

«Самый настоящий потоп. Прорвало трубу в гостевом туалете. И нас спасло то, что я еще толком не спала. Услышав звуки водопада и поняв, что в квартире нет света, я разбудила Олега. Мы отключили воду, начали искать ведра и полотенца, и я увидела, что наша помощница по дому онлайн, и написала, дабы узнать, где, что и как можно взять. Сами понимаете, глубокой ночью в таком стрессе котелок не варит от слова совсем», — написала Галич в Telegram-канале.

Напоминаем, нужно, чтобы диспетчер зарегистрировал обращение о заливе квартиры, указал номер заявки и время прихода слесаря. Все это необходимо, если будут какие-то недопонимания с соседями.