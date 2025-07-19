Орбакайте рассказала, куда отправилась путешествовать

Кристина Орбакайте написала в микроблоге, что прилетела с семьей — мужем Михаилом Земцовым и 13-летней дочерью Клавдией в Сингапур.

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«Мы в Сингапуре вышли прогуляться. Идем, куда глаза глядят. Разведываем обстановку», — сообщила певица.

Ранее Кристина рассказывала, что они с супругом и дочкой большие любители активного отдыха. Они практически никогда не проводят свободное время на диванах, напротив, организуют себе прогулки. А в школьные каникулы все вместе отправляются изучать разные страны и их культуру.

Недавно Орбакайте демонстрировала фото с Бали. До этого Кристина побывала в Японии, пишет gazeta.ru.

Алла Пугачева всегда хвалила дочь и зятя за то, что они показывают мир своему ребенку.

Отметим, что Клавдия Земцова с детства живет в США. Кристина Орбакайте хвасталась тем, что ее наследница знает несколько иностранных языков.