Звезда сериала "Вампиры средней полосы" Глеб Калюжный принял присягу в армии, пишет Mash. Актер признался, что за два месяца службы набрал 8 кг.

Актер проходит службу в Семёновском полку. Калюжный отметил, что служба ему нравится, и рассказал, что присяга - одно из самых важных событий в жизни военнослужащего.

SHOT: Актер Глеб Калюжный будет служить в элитных войсках

По словам актёра, в полку кормят вкусно, а сослуживцы не создают проблем. В свое первое увольнение Калюжный планирует встретиться с семьей. Однако увольнительный у Глеба всего на шесть часов.

Напомним, в марте сообщалось, что Калюжному может грозить срок за уклонение от армии.