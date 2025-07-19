Возвращение Бони в Москву ознаменовалось скандалом

Виктория Боня устроила фотосессию на входе в одно из заведений в Москве после своего возвращения в столицу. Позируя фотографам, Боня перегородила вход и помешала одному из прохожих, пишет gazeta.ru.

Мужчина накричал на теледиву.

«Вы ох***ли?» «Возвращение Вики Бони в Москву чуть не обернулось дракой», — сообщила журналистка Алена Жигалова в Телеграм-канале.

Мнения комментаторов разделились. Кто-то поддержал Викторию, полагая, что мужчина вполне мог минуту подождать и не портить съемку. Кто-то считает, что Виктория должна была все устроить так, чтобы не мешать прохожим.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил в защиту Виктории Бони, которую общественники упрекнули в роскошной жизни. Он заявил, что блогер перевела 2 миллиона рублей на помощь пострадавшим от ударов ВСУ.