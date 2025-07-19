Стало известно о смерти участницы дуэта «Зоя и Валера»

Андрей Малахов сообщил, что в возрасте 79 лет умерла Зоя Борисюк, которая принимала участие в его шоу. Она записывала музыкальные ролики вместе с супругом Валерием.

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После завирусившегося в Сети ролика, где женщина дома на кухне под мелодию аккордеона перепевала знаменитую песню Елены Ваенги «Курю», пара стала популярной и набирала миллионы просмотров, информирует СтарХит.

«Впервые мы показали их в эфире „Аффтар жжот“, и с тех пор они стали по-настоящему народными любимцами и частыми гостями студий „Привет, Андрей“ и „Песни от всей души“. Царствия Небесного… Спасибо за ту теплоту и искренность, которые зрители будут помнить еще долго», — написал Малахов в Телеграм-канале.

Напомним, участники «Зоя и Валера» родом из дерев ни Заречье, что находится в Березовском районе Брестской области. Их настоящие имена — София и Виталий.

Не так давно они приезжали в Россию и приняли участие в одном из выпусков шоу телеведущего Андрея Малахова.