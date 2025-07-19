Обнародованы зарплаты домашнего персонала звезд

Необходимый сотрудник – водитель-охранник. Секьюрити оберегает не только звездные персоны, но и их наследников. Так, Оксана Самойлова рассказала, что их с Джиганом старшая дочь, 14-летняя Ариелла, стала выбираться с подругами в кино, на прогулку или в кафе, и у нее появился личный водитель-телохранитель.

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14-летняя Алла-Виктория и 13-летний Мартин Киркоровы передвигаются по Москве под присмотром телохранителя. В Дубае, где они учатся в частной международной школе, их также сопровождает водитель-охранник.

Водитель-охранник детей или семейный водитель получает от 150 до 170 тысяч рублей. Как пишет teleprogramma, к сентябрю грядет повышение спроса и рост зарплат в этой категории.

Няни есть во всех домах с детьми, но в их обязанности обычно не входит приготовление пищи.

Для этой цели приглашают повара, который готовит по меню, заранее согласованному хозяйкой. Продукты обычно закупает семейный водитель. Поварам платят за выход, оплата - от 5 тысяч рублей.

Звезды приглашают нянь на работу через агентство. Обычно ищут персонал с опытом работы в дошкольных учреждениях или в школе.

Няни-воспитатели с опытом, рекомендациями, высшим образованием, гражданством РФ претендуют на заработную плату от 170 тысяч рублей. в месяц. Часто это работа с проживанием в доме нанимателей.

Недавно крупный скандал из-за няни произошел в семье актера Эммануила Виторгана. Работавшая на него Николь Кононова опубликовала пост в соцсетях, в котором пожаловалась на невоспитанность детей актера и Ирины Млодик. Кроме того, досталось и супруге артиста — по словам девушки, ее «унижали» из-за неправильно висящих полотенец, из-за того, что дети ели одно и то же дважды и прочее.