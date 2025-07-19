Шаляпин прокомментировал конфликт с Киркоровым

Прохор Шаляпин пожаловался, что народный артист РФ Филипп Киркоров часто мешал ему в творческой деятельности. Он прокомментировал их конфликт в интервью фигуристке Евгении Медведевой, пишет 5 Канал.

«Я понял, что не со всеми надо общаться. Я не общаюсь на сегодняшний день. Может когда-нибудь мы помиримся. Сколько можно мне палки в колеса ставить? Я от этого устал, и я считаю, что мы так мало живем, чтобы тратить драгоценное время на то, чтобы заискивать, говорить то, что ты не думаешь совсем», — заявил певец.

Истоки конфликта точно не известны. По слухам, в Париже не узнали Киркорова, зато приняли Шаляпина за звезду. Позже, на шоу «Маска», Киркоров резко высказался против участия Шаляпина в проекте, предупредив, что это может привести к ссоре.

Ксения Бородина и Николай Сердюков сыграли свадьбу в июне. С тех пор над парой регулярно шутят в Сети. Но Прохор Шаляпин призвал прекратить насмешки над звездным семейством.