Мировой тур Леди Гаги в поддержку её седьмого альбома Mayhem стартовал с громким фэшн-акцентом — певица, как всегда, эпатирует. На одном из концертов в Лас-Вегасе во время исполнения хита Paparazzi она вышла на сцену в эффектном платье с длинным шлейфом, который переливался синим, белым и красным.

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Некоторым зрителям переливы ткани напомнили российский триколор. В соцсетях тут же началась волна шуток о том, что Леди Гага должна спеть песню Шамана «Я русский» и подать документы на получение российского гражданства.

Вряд ли наряд был политическим высказыванием — скорее, эффектной случайностью. Но как известно, интернет всё перевернёт в мем. Особенно, когда речь идёт о такой фигуре, как Леди Гага.

К слову, тур Mayhem охватит 63 города и уже обещает стать самым визуально амбициозным в карьере артистки.

Ранее Леди Гага попала в Книгу рекордов Гиннесса. Её концерт стал самым массовым бесплатным сольным выступлением женщины в истории. Шоу на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро собрало около 2,5 млн зрителей.