Дорого-богато: опубликованы фотографии квартиры Кадышевой

Надежда Кадышева сейчас на гребне волны популярности. Она собирает полные залы, а гонорары ее исчисляются десятками миллионов рублей. Однако и ранее певица не бедствовала. С жилплощадью, например, у нее все в порядке, пишут news.ru со ссылкой на Телеграм-канал "Вера в курсе".

Свое первое жилье, стандартную двухкомнатную квартиру на метро Кантемировская Кадышева получила от государства в середине 90-х. Сейчас квартира стоит в районе 15 миллионов рублей

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Позже звезде досталась четырехкомнатная квартира на Долгоруковской улице, которая и показана на фото. По слухам, Надежда получила апартаменты благодаря знакомству с влиятельным политиком. Интерьер – мрамор, золото, лепнина. Стоимость квартиры на Долгоруковской составляет 170 миллионов рублей.

Недалеко от мамы расположена четырехкомнатная квартира Григория. Сын певицы обладает недвижимостью в 100 миллионов рублей.

Надежда Кадышева сейчас является одной из самых популярных певиц. Вторая волна успеха к исполнительнице пришла благодаря соцсетям. Из-за вновь обретенной славы Сергей Дворцов назвал Кадышеву новой Примадонной.