Собчак ощутила на себе последствия массовой атаки БПЛА на Москву

Журналистка Ксения Собчак рассказала в своем Telegram-канале, как столкнулась со столпотворением в московском аэропорту Шереметьево на фоне воздушной угрозы украинских беспилотников.

"Прилетаю в Москву поработать, а тут в Шарике последствия вчерашнего плана "ковер". Опять весь аэропорт забит людьми", — написала Собчак.

Она отметила, что такие проблемы стали частью "новой реальности" столичных аэропортов. По ее мнению, эти трудности можно сравнить с путешествиями за границу в эпоху, когда прямые рейсы во многие страны были недоступны.

В ночь на 19 июля представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении в московском аэропорту "Шереметьево" временных ограничений.

27 мая замдиректора АНО "Центр развития законодательства", кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.