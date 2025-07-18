Natan пожаловался на поведение 13-летнего сына

Рэпер Natan и его супруга Анастасия Швецова воспитывают двоих сыновей: младшему Ратмиру — 7 лет, а старшему Натанаэлю исполнилось 13, и, по словам музыканта, этот возраст непростой.

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Поведение первенца вдохновило артиста на пост в телеграм-канале — он порассуждал о своей роли в воспитании подростка.

«Вечная борьба, порыв идти против правил, внутренняя революция и расцвет личного "я" с полным пакетом цикличных ошибок, каждый день — провокация на спор поколений. <…> Как же сложно донести до пацана, что именно сейчас тот период, когда ты должен правильно распознать свою свободу», — отметил он.

Рэпер сравнил жизнь подростков в родительском доме с отдыхом в пятизвездочном отеле с системой "всё включено". По словам Natan, детям стоит этим пользоваться и направить силы на то, что поможет достичь успехов в будущем. Впрочем, артист понимает, что всё не так просто. Он, как отец, должен мотивировать наследника своим примером.

«Как гласит истина: "Начни с себя". Всё так и работает, сын внимательно наблюдает. Когда отец в хорошей форме, щегол старается не отставать от меня, а когда у бати пузо, то я вижу, как пацан расслабляется», — поделился рэпер.

Он не скрывает, что с годами ему всё тяжелее «вытащить» себя в спортзал и следить за питанием. Natan, по его словам, иногда так хочется «засунуть руку в пачку чипсов, лечь на диван, расслабить живот и уснуть за просмотром скучного сериала».