Прохор Шаляпин откровенно рассказал о смерти третьей жены

Прохор Шаляпин рассказал о смерти третьей супруги — Татьяны Дэвис в шоу «Бес комментариев».

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Его последней супруги не стало 25 сентября 2021 года — менее чем через два месяца после свадьбы — из-за коронавируса.

«До сих пор не могу это понять, осознать. И ещё столько хейта на меня вылилось. Меня стали обвинять, что это пиар, что я ради пиара это всё придумал, и она на самом деле жива. Если бы она была жива, я бы всё отдал, чтобы это был просто дурной пиар. И снёс бы любое унижение, лишь бы она была жива», — высказался певец.

Прохор признался, что до сих пор поддерживает связь с родителями усопшей. А время, проведённое вместе, оставило добрые воспоминания.

«В целом это для меня шок после такой красивой сказки, невероятной, где роскошь сплошная, это было просто невероятное какое-то впечатление. Я впервые в жизни был в Лас-Вегасе. Моя мечта сбылась. Я побывал в Аризоне, съездил в Гранд-Каньон. Я очень хотел там побывать. И вот так всё оборвалось. Я всё время думаю об этом, как будто какой-то сон мне приснился», — рассказал шоумен.

Исполнитель отметил, что помимо Лас-Вегаса, где возлюбленная предлагала ему жить, встречался с Дэвис в Лос-Анджелесе и Монако.