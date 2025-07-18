Троицкий раскрыл, как зарабатывает Илья Лагутенко в США

Музыкальный критик Артемий Троицкий (признан в РФ иностранным агентом) заявил интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм», что поддерживает отношения с фронтменом группы «Мумий Тролль» Ильей Лагутенко.

По словам журналиста, сейчас коллектив переживает «странный период», поскольку мало дает концертов.

«Они впервые за долгое время выезжали на гастроли. Дело в том, что дом Ильи Лагутенко в Лос-Анджелесе был сильно повреждtн во время недавних тамошних лесных пожаров. Чтобы собрать деньги на ремонт или строительство, он — естественно, с новым составом, — выступал в Штатах. <…> Но у Ильи есть какие-то побочные проекты с диджеями, электронщиками», — поделился Троицкий.

Музкритик признался, что ему всегда нравилась группа «Мумий Тролль» — несмотря на то, что многие относятся к коллективу «не слишком серьезно».

«Ну типа: «Гражданская оборона» — вот это да, а «Мумий Тролль» — кровь, пот и слезы, попса». Это не так, поскольку, во-первых, Илья Лагутенко очень талантливый композитор, а во-вторых, на мой взгляд, он очень интересный поэт. У него не в духе классического русского рока стихи», — поделился Троицкий.

В январе 2025 года Mash раскрывал, что на восстановление сгоревшего дома Лагутенко в Калифорнии уйдет $700-800 тысяч (71,9-82,2 млн рублей).

Как отмечало издание «Октагон», недвижимость певца стоимостью $2,8 млн (почти 300 млн рублей) находилась в поселке Биг-Рок, расположенном между Малибу и Лос-Анджелесом. В этом районе, утверждает издание, ни один из домов не уцелел.