Катя Лель рассказала, что убедила инопланетян не контактировать с ее дочерью

Певица Екатерина Чупринина, более известная под сценическим псевдонимом Катя Лель, рассказала о том, что сумела убедить представителей внеземных цивилизаций пока не выходить на контакт с ее 16-летней дочерью Эмилией. По словам артистки, именно в этом возрасте с ней самой впервые связались инопланетяне.

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Лель призналась, что при встрече с пришельцами испытала сильный стресс и даже получила «безумную психологическую травму», из-за которой не знала, как дальше жить. Она объяснила, что после рокового контакта стала задаваться вопросами, почему представители космической расы решили выбрать для контакта с землянами именно ее.

— Она пока не контактирует с другими цивилизациями. И я очень прошу их, чтобы они мягко и как можно дольше этого не делали, — передает слова Лель Voice.

По словам артистки, она неоднократно контактировала с пришельцами. Например, в 16 лет, как утверждает Лель, инопланетяне с созвездия Орион украли ее зубы. Певица также объяснила, стоит ли россиянам бояться возможного нашествия НЛО, о котором так часто говорят в последнее время.