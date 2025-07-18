Рэпера Face* объявили в федеральный розыск

МВД России объявило в федеральный розыск рэпера Face* (Иван Дремин) по уголовной статье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.

В тексте говорится, что по уголовной статье разыскивается музыкант, уроженец Башкортостана 1997 года рождения. При этом о какой именно статье идет речь не указывается.

В особых приметах отмечается, что рэпер имеет татуировки на правой части лба и под глазами.

Напомним, что после начала конфликта на Украине Дремин покинул РФ, продолжив выступать за границей. В декабре 2024 года судебные приставы в Башкортостане объявили его в розыск за неуплату штрафов, на тот момент его долг составлял 125 тысяч рублей. Также его обвиняли в нарушении деятельности иностранного агента.

*физлицо, выполняющее функции иноагента