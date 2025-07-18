«Миллионы за четыре песни»: Бородин призвал повысить налоги для звезд

Необходимо ввести в России дополнительный налог в размере 10 процентов для представителей шоу-бизнеса, так как они и так зарабатывают «миллиарды рублей». Об этом в пятницу, 18 июля, заявил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

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По словам общественника, подавляющее большинство российских граждан зарабатывают значительно меньше, чем отдельные артисты. Он напомнил о ситуации, когда певцу Ярославу Дронову, более известному под сценическим псевдонимом SHAMAN, хотели заплатить за концерт в Оренбурге 16 миллионов рублей.

— Буквально недавно была новость, что Полина Гагарина может получить 23 миллиона, исполнив четыре песни... В Европе у артистов налог от дохода составляет 40–55 процентов, — передает слова Бородина «Абзац».

Народный артист России Лев Лещенко выразил мнение, что требовать от артистов на безвозмездной основе выступать на патриотических мероприятиях, в том числе в честь Дня Победы, неправильно, так как для многих из них музыка является единственным источником дохода.

Председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в то же время назвала недопустимой ситуацию, в которой некоторые артисты, выступающие на концертах ко Дню Победы, на фоне спецоперации требуют за творческие номера миллионы рублей.