Стало известно, сколько заработала Юлия Высоцкая

Ведущая передачи «Едим дома» Юлия Высоцкая заработала порядка 10 млрд рублей в качестве совладелицы сети аптек «Планета здоровья». Об этом сообщает «Звездач».

Как сообщает Telegram-канал, аптечный холдинг обеспечивает телеведущей «совокупную выручку свыше 10 миллиардов рублей». Также, отмечает «Звездач», недавно одна из фирм — ООО «Неофарм Тверь» — получила компенсацию в размере 365 тыс. рублей в результате победы в судебном процессе.

«Но самое удивительное, что Высоцкая демонстрирует образцовую дисциплину в уплате налогов. Настоящий профессионализм!» — говорится в публикации.

5 июня 2025 года «Интерфакс» сообщал, что Высоцкая стала совладельцем более чем 40 компаний сети аптек «Планета здоровья». Она получила по 25% капитала в каждом ООО. Согласно СМИ, Высоцкая намерена вместе с партнерами создать «новый формат аптек» — продавать не только лекарства, но и продукты питания, спортивные товары и прочее.

10 июня сообщалось, что Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский отпраздновали в Италии годовщину знакомства. Они познакомились 29 лет назад на фестивале «Кинотавр».