Три священные коровы: критик Соседов назвал звезд, которым пора уйти с экранов

Недавно СМИ опубликовали комментарий музыкального критика Сергея Соседова, который поделился мнением, что слушать голос певца Николая Баскова «неприятно». Из этого журналисты сделали вывод, что Соседов якобы посоветовал артисту уйти со сцены.

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В беседе с «Вечерней Москвой» критик объяснил свои высказывания и назвал еще нескольких артистов, которых стало «слишком много».

«Все это отвратительно»

Соседов рассказал, что его слова были искажены журналистами — он никогда не говорил, что Баскову нужно уйти со сцены.

— Я говорил о том, что Баскова стало слишком много в телеэфире. Каким бы шикарным ни был артист, его не должно быть так много на всех каналах каждый день, — подчеркнул собеседник «ВМ».

По его словам, невозможно видеть любого артиста, даже самого талантливого и гениального, по сто раз на дню. Ему не следует быть в эфирах всех телеканалов и бесконечно участвовать в различных шоу, хоть участником, хоть ведущим.

— И невозможно слушать и видеть одного и того же артиста любой величины, любой степени дарования. Вот об этом я говорил, а не о том, что он должен уйти со сцены. И я еще говорил о том, что, конечно, его время тоже уходит, потому что он представитель, как ни крути, той старой эстрадной школы. Он взращен на Людмиле Зыкиной, на Муслиме Магомаеве, на той старой эстраде, которая была у нас. Сегодня кумиры уже другие, с куда меньшим дарованием, про талант я уже не говорю, — указал критик.

Соседов добавил, что его мысль заключалось в следующем: настало время не самых талантливых и даровитых. Время талантов ушло, и в этом смысле время Баскова тоже ушло.

— То, что его много в телеэфире, означает не то, что ему нужно уйти со сцены, а только то, что его появление надо сократить. А те, кто пишут, мол, Соседов что-то плохо сказал о Баскове, а потом звонят Баскову и спрашивают его мнение об этом, начинают стравливание людей. И все это отвратительно, — считает критик.

Звезды, которых стало «слишком много»

Однако в телеэфире действительно стало «слишком много» некоторых артистов, которым, по мнению Соседова, стоит уделять меньше экранного времени.

— Сергей Лазарев, Николай Басков, Филипп Киркоров. У меня возникло ощущение, что это три «священные коровы» на телевидении, причем на всех каналах. Эта троица без конца в эфире, и это уже даже неприлично. Их присутствие на телевидении надо сократить. Но это не значит, что надо их изгнать со сцены и вообще предать их анафеме, — объяснил собеседник «ВМ».

Есть и другие артисты, которые получают долю эфирного времени, но, по мнению Соседова, не должны. Например, певица Валя Карнавал, аудиторию которой он охарактеризовал «невзыскательной».

— Это прививает плохой вкус молодым людям. Меньше всяких странных рэперов и кто там еще выступает на экране. Есть те, кто покупает билеты на концерты Карнавал, Клавы Коки, Ольги Бузовой — пусть ходят, туда им и дорога. Но на экране этих артистов должно быть очень мало, потому что они формируют дурной музыкальный вкус. А Басков, Киркоров, Лазарев должны быть, но не в таких количествах, — объяснил критик.

По словам Соседова, телевидение должно служить формированию хорошего вкуса. А Бузовой и другим артистам собеседник «ВМ» порекомендовал раскручиваться через блоги, а не через телеэфиры.

Карнавал, упомянутая Соседовым, попала в скандальную ситуацию, когда вместе с певицей Ларисой Долиной принимала участие в одном из шоу. Диалог между звездами сразу не заладился. В эфире Карнавал заявила, что артисту не нужен талант, чтобы успешно выступать на сцене. Долина же в резкой форме раскритиковала позицию своей визави.