Кадышева устроила скандал на концерте перед выходом на сцену

За кулисами одного из концертов Надежды Кадышевой разгорелся скандал из-за охраны певицы. Секьюрити слишком рьяно оберегали артистку.

Об инциденте рассказала продюсер Татьяна Тур. По ее словам, Кадышевой уже нужно было выходить на сцену, но певица куда-то запропастилась. Организаторы выступления попытались пройти к ней, но не смогли, их не пустила охрана исполнительницы хита "Веночек".

"Нельзя было к ней подходить. Исполнительный продюсер не мог к ней подойти, потому что охрана не подпускала. Но она молодец, все решила", — заявила Тур, намекнув, что тут уже Кадышева закатила скандал телохранителям.

Также Татьяна в своем блоге опровергла информацию о том, что Кадышева сейчас является самой высокооплачиваемой знаменитостью. По словам продюсера, Ирина Аллегрова получает больше, ее гонорар доходит до 20 миллионов рублей. Зато Надежду Никитичну Тур поставила на первое место в списке артистов-скандалистов.

Надежда Кадышева сейчас является одной из самых популярных певиц. Вторая волна успеха к исполнительнице пришла благодаря соцсетям. Из-за вновь обретенной славы Сергей Дворцов назвал Кадышеву новой Примадонной.