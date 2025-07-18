Михаил Галустян после развода покинул бизнес по продаже люля-кебаба

Михаил Галустян покинул бизнес по продаже люля-кебаба. Как отмечает Kp.ru, после развода с женой Викторией после 18 лет брака, у артиста возникли трудности с предпринимательской деятельностью.

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Оказалось, что комик отказался от одной из своих бизнес-идей. После новостей о разводе он вышел из состава учредителей компании «Кому Люлей», где с сентября 2021 года владел 50% доли. Выяснилось, что по итогам 2024 года фирма ушла в убыток на 3,3 млн рублей, а годом ранее — и вовсе на 3,6 млн. Судя по финансовым отчетам, «кому продать товар Галустян не может понять аж с самого основания компании».

Но в актерской карьере у него полный порядок: стало известно, что сериал «Галустян +» (16+) получил второй сезон. В каждом выпуске Михаил и приглашенные звезды играют самих себя, примеряя десятки неожиданных образов — «от дирижера с манией величия до американского генерала или неутомимого космонавта». Во втором сезоне зрителей ждут Светлана Пермякова, Дмитрий Журавлев и другие знаменитости.

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