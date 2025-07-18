В шоу-бизнесе продолжают курсировать разговоры о возможном возвращении Аллы Пугачевой в России. В тусовке активно болтают о том, что это может случиться уже совсем скоро. Якобы бывшая Примадонна никак не может смириться с жизнью на чужбине и привыкнуть к другому менталитету.

Легендарный актер и режиссер Николай Бурляев уверен: вернуться в Россию Алле будет непросто. Хотя, конечно, попытку она совершить может.

- К ней особые вопросы: там уже перейдена красная линия, - уверен Николай Петрович. - Примет ли ее наш народ? Конечно, она может покаяться и приехать, потому что там они никому не нужны. Абсолютно никому. А здесь у них вся страна была.

Бурляев никогда не скрывал своей патриотической позиции. В многочисленных интервью он не раз критиковал сбежавших из России звезд. При этом сейчас уехавшие знаменитости стали меньше критиковать нашу страну. Николай Петрович уверен: на это у них есть веская причина.

- Все они родились в России, - продолжает Николай Петрович. - Воспитаны они были здесь. Их лукавый искусил, они предали свое Отечество. Это сложный вопрос, как с ними нужно поступать. Будущее покажет, насколько искренне они осознали свой нехороший поступок.

Напомним, после начала СВО Пугачева с мужем-иноагентом уехала в Израиль. Однако после того, как начались боевые действия, переехала на Кипр. При этом каждое лето экс-Примадонна проводит в Юрмале, которую она обожает еще с советских времен.