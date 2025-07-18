Увольнения артистов, суды с Нетиевским: скандалы «Уральских пельменей»

Издание Starhit рассказало обо всех скандалах «Уральских пельменей» — юмористического коллектива бывших участников КВН.

История коллектива начинается в 1993 году, когда Дмитрий Соколов организовал команду КВН «Уральские пельмени». Команду ждал быстрый успех — через два года «пельмени» стали чемпионами Екатеринбурга, а в 2000 году одержали победу в сезоне высшей лиги.

В 2007 году коллектив договорился с телеканалом СТС о выпуске концертов «Уральских пельменей» по телевидению. Шоу полюбилось зрителям, и долгое время дела у комиков шли отлично. Однако в 2015 году директора и продюсера «пельменей» Сергея Нетиевского обвинили в мошенничестве. Это привело к волне уголовных проверок и разбирательств — сам Нетиевский своей вины не признал, после чего был уволен.

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Но на этом проблемы не закончились — с уходом директора, под угрозу попали архивные выпуски «Уральских пельменей» и даже сам товарный знак. Когда спор с Нетиевским все же был урегулирован, его место занял бывший глава департамента регионального развития Comedy Club Алексей Лютиков. Смена управленца тоже не прошла гладко — друзья Нетиевского обвинили Лютикова в том, что тот стал «катализатором» конфликта. Этот скандал закончился трагедией — в 2016 году Лютикова нашли мертвым. Согласно постановлению медиков, причиной смерти стала сердечная недостаточность, но коллеги Лютикова заявляли, что здоровья менеджера подорвал стресс, обвинения и суды.

В 2018 году «Уральские пельмени» стали реже выступать, и поклонники начали подозревать коллектив в расколе. Тогда команда перестала регулярно собираться в полном составе — только на выступления в Екатеринбурге и на запись для СТС. Кроме того, Вячеслав Мясников и Андрей Рожков стали ездить на отдельные гастроли. Этот дуэт даже взял себе отдельное название — «Ваши пельмени». И хотя сам Мясников заявил, что такое решение принято из-за экономии и банального удобства, ситуацию усугубили слова Юлии Михалковой — она заявила, что ей приходится выбирать, с кем ездить на гастроли. В итоге актриса так и не смогла определиться, после чего покинула коллектив.

«Я достигла в “Пельменях“ потолка, почувствовала — переросла. Мне предлагали варианты, просили остаться. Но в мыслях и планах я была уже далеко… Сейчас у меня очень активная жизнь: готовлю собственное шоу с интеллигентным юмором, снимаю кулинарную передачу», — прокомментировала она свой уход.

Впрочем, Михалкова была не единственной, кто покинул труппу. Первым из «Уральских пельменей» ушел Сергей Светлаков. И хотя Рожков назвал его уход «желанием творческого роста», сам Светлаков заявил, что его вынудила уйти «ситуация».

«Возникла ситуация, при которой я просто должен был уйти. Команда была против, спасибо им за это. Но я тогда уже принял решение. Была не очень приятная ситуация с одним человеком, которого сейчас в команде уже тоже нет. Это был мне пинок под зад. Мне в лицо было сказано, что я из себя ничего не представляю и не могу», — признался он.

Кроме того, из «пельменей» также ушла Стефания-Марьяна Гурская и Роман Постовалов, который изначально находился в команде сценаристов.