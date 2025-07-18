Секс-коуч Алекс Лесли заявил о намерении вернуться в Москву

Блогер Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, утверждает, что возвращается в Москву.

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Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Зарегистрировался на рейс до Москвы. Внуково. Встречай», — сообщил блогер.

Ранее адвокат Илья Смирнов заявил, что уголовное дело, связанное с домогательствами к девушкам в Москве, не волнует Кириллова, а фигурант находится «в одной из стран Евросоюза».

В июне в СК России сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Кириллова, также известного как Алекс Лесли, о склонении к совершению изнасилования.

Вместе с этим суд арестовал на 15 суток двух последователей блогера по делу о приставании к женщинам в центре столицы.