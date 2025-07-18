11 человек были госпитализированы в результате давки на концерте Бейонсе в США

Крик 10-летней девочки из-за насекомого вызвал дикую давку на концерте Бейонсе в Атланте, в результате которой 11 человек попали в больницу, сообщает The New York Post.

На ужасающем видео с места происшествия видно, как людей на носилках или в инвалидных колясках погружают в машины скорой помощи и везут в местные больницы. Как выяснилось позже, девочка стала истошно кричать, увидев на полу большого жука. Когда паникующие посетители концерта начали бежать вниз по эскалатору, он ненадолго ускорился, прежде чем с визгом остановиться, в результате чего люди попадали друг на друга. Официальные лица не сообщили, что стало причиной неисправности эскалатора. Поклонница Бейонсе Эмбер Андерсон сказала, что ее прижало под мужчиной, когда толпа из не менее 20 человек упала друг на друга.

Инцидент произошел всего через несколько часов после того, как неизданная музыка Бейонсе была украдена из внедорожника, принадлежащего члену команды певицы в Атланте. Хореограф Бейонсе Кристофер Грант и танцовщица Диандре Блю сообщили офицерам полиции, что два чемодана были украдены из внедорожника, который они арендовали для четырех шоу певицы на городском стадионе Атланты. В двух украденных чемоданах содержалась никогда ранее не звучавшая музыка Бейонсе, а также планы ее продолжающегося тура Cowboy Carter и другая "личная конфиденциальная информация". Сообщается, что также была украдена одежда стоимостью более тысячи долларов, два ноутбука и пара кроссовок.