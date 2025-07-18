Утяшева засветила роскошный дом Ирины Винер

В феврале Ирина Винер сообщила об уходе в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Эту должность она занимала с 2001 года. Ее воспитанницами были такие титулованные чемпионки как Алина Кабаева, Евгения Канаева, Ирина Чащина, Амина Зарипова, Яна Батыршина, Юлия Барсукова и многие другие.

Также под крылом строгой Ирины Винер находилась и Ляйсан Утяшева, которая после завершения спортивной карьеры обрела успех в качестве телеведущей и блогера. Она работает в нескольких проектах, а также записывает программы для своих каналов в Сети. При этом Утяшева не потеряла связи с бывшим тренером.

Так, в своем официальном телеграм-канале Ляйсан опубликовала несколько видео, снятых в доме Ирины Винер. Прославленного тренера бывшая гимнастка навестила в компании супруга, актера и шоумена Павла Воли, и двоих детей. По традиции, сына Роберта и дочь Софию экс-спортсменка предпочла не показывать крупным планом. Зато Ляйсан заявила, что наконец "закрыла гештальт" и теперь может позволить себе питаться сколько и как угодно.

Комментаторы в Сети обратили внимание на обстановку в доме Ирины Винер. Многие сочли ее экзотической и роскошной. Сама хозяйка предстала перед гостями в ярком желтом наряде и с ювелирными украшениями.