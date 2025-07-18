Раскрыто, кто из осудивших СВО российских артистов остался без работы

Алиса Селезнёва

Уехавшую из России звезду сериала «Ольга» Яну Троянову* (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), признававшуюся, что осталась без работы, могут оштрафовать на 100 тысяч рублей. Кто еще из эмигрировавших российских артистов стал безработным за границей, разбиралось издание News.ru.

Раскрыто, кто из осудивших СВО российских артистов остался без работы
© РИА Новости

Трояновой* грозят два штрафа по 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, она также заочно арестована по делу о возбуждении ненависти или вражды. При этом живущая во Франции артистка не единожды признавалась, что потеряла возможность сниматься в кино и сейчас тратит сбережения.

Жалобами на жизнь за границей отметился и бывший лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский* (включен в России в список иноагентов). После начала СВО он уехал в США и возмущался из-за бегающих по Нью-Йорку крыс, мусора и запаха канализации.

Концерт уехавшего из РФ Артура Смольянинова* в Риге завершился провалом

При этом многие концертные площадки запретили музыканту исполнять со сцены антироссийские песни. В настоящее время Покровский не выступает и, по его словам, записывает новый альбом.

А внесенный в список иностранных агентов комик Руслан Белый перебрался с семьей в Испанию и жаловался на высокую стоимость жизни в Европе. Белый также честно признался, что пожалел о переезде из России и завидует коллегам, которые получают высокие зарплаты в Москве.

Лишился заработков и уехавший в ОАЭ блогер Даня Милохин. В последние два года он занимается боксом и выступает в профессиональных соревнованиях. Без работы осталась и переехавшая в США актриса Мария Машкова. В соцсетях актриса призналась, что была вынуждена переехать в более скромную квартиру из-за нехватки денег.

Эмигрировавший актер Алексей Панин также больше не снимается в кино. Он подрабатывает в американских клубах для взрослых и ведет игры в «Мафию» для узкого круга эмигрантов.

Артур Смольянинов* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в список террористов и экстремистов) тоже потерял работу в кино после отъезда из России.

Напомним, что актер Артур Смольянинов* неоднократно выступал с критикой в адрес России. В частности, он желал родной стране превратиться в радиоактивный пепел и поддерживал в соцсетях антироссийскую пропаганду. Басманный суд заочно арестовал его по делу о распространении фейков о российской армии.

*признаны Минюстом РФ иностранными агентами.