Раскрыто, кто из осудивших СВО российских артистов остался без работы

Уехавшую из России звезду сериала «Ольга» Яну Троянову* (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), признававшуюся, что осталась без работы, могут оштрафовать на 100 тысяч рублей. Кто еще из эмигрировавших российских артистов стал безработным за границей, разбиралось издание News.ru.

Трояновой* грозят два штрафа по 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, она также заочно арестована по делу о возбуждении ненависти или вражды. При этом живущая во Франции артистка не единожды признавалась, что потеряла возможность сниматься в кино и сейчас тратит сбережения.

Жалобами на жизнь за границей отметился и бывший лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский* (включен в России в список иноагентов). После начала СВО он уехал в США и возмущался из-за бегающих по Нью-Йорку крыс, мусора и запаха канализации.

Концерт уехавшего из РФ Артура Смольянинова* в Риге завершился провалом

При этом многие концертные площадки запретили музыканту исполнять со сцены антироссийские песни. В настоящее время Покровский не выступает и, по его словам, записывает новый альбом.

А внесенный в список иностранных агентов комик Руслан Белый перебрался с семьей в Испанию и жаловался на высокую стоимость жизни в Европе. Белый также честно признался, что пожалел о переезде из России и завидует коллегам, которые получают высокие зарплаты в Москве.

Лишился заработков и уехавший в ОАЭ блогер Даня Милохин. В последние два года он занимается боксом и выступает в профессиональных соревнованиях. Без работы осталась и переехавшая в США актриса Мария Машкова. В соцсетях актриса призналась, что была вынуждена переехать в более скромную квартиру из-за нехватки денег.

Эмигрировавший актер Алексей Панин также больше не снимается в кино. Он подрабатывает в американских клубах для взрослых и ведет игры в «Мафию» для узкого круга эмигрантов.

Артур Смольянинов* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в список террористов и экстремистов) тоже потерял работу в кино после отъезда из России.

Напомним, что актер Артур Смольянинов* неоднократно выступал с критикой в адрес России. В частности, он желал родной стране превратиться в радиоактивный пепел и поддерживал в соцсетях антироссийскую пропаганду. Басманный суд заочно арестовал его по делу о распространении фейков о российской армии.

*признаны Минюстом РФ иностранными агентами.