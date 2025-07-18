Рената Литвинова снялась в нижнем белье

Российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист Рената Литвинова показала бекстейдж откровенной съемки для сербской версии журнала Harper's Bazaar. Публикация появилась на ее странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя знаменитость снялась в черном корсете в сочетании с кружевными трусами и светлыми колготками. Образ с нижним бельем дополнили жемчужные бусы и широкие очки. Кроме того, волосы телезвезды убрали от лица с помощью нескольких невидимок, а на лицо Литвиновой нанесли макияж в нюдовых оттенках.

© Соцсети

Ранее в июле 42-летняя Светлана Лобода в откровенном образе появилась на показе Schiaparelli. Исполнительница выбрала черное мини-платье с короткими рукавами и глубоким декольте.