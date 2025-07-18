Боня перевела 2 млн рублей пострадавшим от ударов ВСУ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил в защиту Виктории Бони, которую общественники упрекнули в роскошной жизни. Он заявил, что блогер перевела 2 миллиона рублей на помощь пострадавшим от ударов ВСУ.

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Кроме того, по результатам проверки выяснилось, что Виктория честно платит налоги и не имеет нелегальных доходов.

«Виктория платит налоги. Она помогает нуждающимся на СВО. Лично из своего кармана выделила на помощь семьям, пострадавшим от ВСУ, 2 млн рублей», - сказал глава ФПБК в беседе с NEWS.ru.

Он также призвал не осуждать блогершу за якобы роскошную жизнь и отметил, что никого не должно волновать, как Боня тратит свои личные деньги.

«Виктория не госслужащая, не чиновник. Автомобиль, нам это известно, ей дали по бартеру, чтобы она его прорекламировала», — заявил Бородин.

Ранее общественники обратили внимание на недавнее восхождение Бони на Эверест за 20 млн рублей и приобретенный автомобиль Porshe. По их мнению, расходы Виктории превышают доходы.

Сообщалось также, что Виктория Боня прилетела в Москву из Монако, чтобы исправить асимметрию верхней губы. Во время пластической операции в США хирург задел нерв, после чего губа, по словам Вики, «висела сосиской». Но теперь, после процедуры, модель довольна результатом.