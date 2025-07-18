«Очень сопереживаю»: Шаляпин о скандале вокруг Гузеевой
Певец Прохор Шаляпин заявил, что телеведущую Ларису Гузееву подставили на Бали. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на шоу Евгении Медведевой «БеС Комментариев».
Таким образом Шаляпин прокомментировал недавний скандал, в центре которого оказалась Гузеева — телеведущая прорекламировала услуги мошенника, который скрылся с деньгами клиентов. В результате почти 30 человек написали на нее заявление в полицию.
Как заявил Шаляпин, телеведущую могли подставить, а обманутые поклонники несправедливо на нее ополчились. При этом певец считает, что Гузеева могла попасть в скандал из-за незнания законов Бали.
«Да, ее попросили прорекламировать агентство. Откуда она знает тонкости законов Бали? Я был недавно на Бали, у меня там друг строит. Тебе могут построить дом, а потом признать эту землю незаконной. Их законы абсолютно отличаются от наших российских», — заявил он.
Впрочем, Шаляпин также признал, что понимает и пострадавших.
«Я очень сопереживаю тем людям, которые вложили деньги, но надо договора читать, подписывать, знать. Причем здесь Лариса, которая просто съездила и порекомендовала? Ей там, извините, вина налили, слов наговорили, она, может, даже влюблена слегка», — добавил он.