Андрей Мерзликин пустился в пляс после развода с женой

52-летний Андрей Мерзликин развлекается на полную катушку после развода с женой. Ну или же делает вид, что свободная жизнь ему нравится намного больше, чем брак с его обязательствами. Но свой блог в соцсети актер принялся вести более активно.

На этот раз Мерзликин опубликовал кадры с отдыха на воде с друзьями. Комфортно расположившись на яхте, они проводили за вечерними разговорами. Однако после размеренные беседы перетекли в дискотеку. Правда, танцевал актер в гордом одиночестве, зато как энергично.

Звезда «Бумера» развелся с женой в День семьи, любви и верности

Многие в комментариях продолжают осуждать Мерзликина за решение развестись с Анной Осокиной, матерью его четверых детей. Напомним, в браке супруги прожили почти 20 лет, поэтому для фанатов новость о расставании стала шокирующей. Причины неизвестны по сей день. Актер стал инициатором развода, судя по тому, что исковое заявление в суд подал именно он. Официально пару развели 8 июля, в День семьи, любви и верности. Несмотря на это, преданных подписчиков у Мерзликина не убавилось. Они оценивают колоритный котент холостяка, отмечая, что он знает толк в качественном отдыхе: «Андрюха отрывается. Свобода!», «Что за тигр!», «Наш человек», «Еще все впереди».