Уехавший в Израиль телеведущий пожаловался на невозможность влюбиться в коллег из России

Бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов, живущий в Израиле, высказался о российском телевидении и пожаловался на невозможность влюбиться в коллег из России. В беседе с журналисткой Ириной Петровской на YouTube он заявил, что не обнаружил на современном отечественном ТВ обаятельных ведущих.

«Я сейчас смотрю российские каналы. Даже хочу в кого-то влюбиться, скажем так. Но вообще никак. Я не верю... Не могу», — сказал Привольнов.

Вместе с тем он назвал самой обаятельной женщиной на отечественном телевидении журналистку и медиаменеджера Татьяну Миткову. Петровская же сочла таковой Светлану Сорокину.

«Господи, что я наделал»: экс-ведущий Первого канала о переезде в Израиль

Ранее Привольнов выразил мнение, что его коллегам, которые остались и работают в России, приносит дискомфорт их известность. Телеведущий пояснил, что переживания, которые приносит популярность, заставляют человека постоянно пребывать в напряжении.