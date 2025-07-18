Тима Белорусских вернулся к работе после отбывания срока за наркотики

Музыкант Тима Белорусских (Тимофей Морозов) вернулся к работе после отбывания двухлетнего срока за наркотики. Как сообщает Starhit, он признался, что длительное время у него были проблемы с творчеством, однако недавно ему удалось их преодолеть и снова заняться музыкой.

Напомним, что Белорусских был невероятно популярен в 2019 году — его треки «Мокрые кроссы», «Незабудка» и «Витаминка» стали абсолютными хитами. Тимофей объездил с концертами всю Россию, собрал несколько стадионов и заработал несколько миллионов долларов. Однако через некоторое время жизнь пошла под откос — сперва музыкант поругался со своим продюсером Александром Кауфманом и стал бороться за права на песни, а весной 2021 года был пойман с запрещенными веществами. Суд назначил артисту ограничение свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение.

Белорусских просидел два года под домашним арестом в Минске и взял творческую паузу. Он помирился с Кауфманом, однако с карьерой были проблемы. Лишь недавно Морозов смог «выдохнуть» и вернуться к работе.

«Движуха началась, у меня желание появилось, ведь было много вопросов личных, которые никак не мог решить. Слава Богу, все пройдено, все открыто, все здесь, все на связи, тут дело уже за нами», — сказал артист.

Он признался, что за эти годы повзрослел и понимает, что ему пришлось пройти через испытания, чтобы набраться опыта и стать умнее. Однако это стоило ему и популярности, и дохода, и уважения поклонников.

«Некоторых фанатов я упустил, потому что долго не появлялся: кто-то уже вырос, кто-то ушел просто, кто-то успел выйти замуж, родить детей. От этого просто офигеваю! Вроде девочки были маленькие, а уже взрослые семейные девицы. Благодарен всем, кто прошел со мной паузу. Дальше отплачу всем сполна», — сказал Белорусских.

Новый материал пока находится в стадии подготовки, а Тима на концертах исполняет старые хиты. Кроме того, артист активно работает с командой рэпера Гуфа и не исключает выступление дуэтом.