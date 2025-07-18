Волочкова сделала шокирующее заявление о бывшем муже

Анастасия Волочкова призналась, что никогда не простит бывшего мужа Игоря Вдовина, от которого она воспитывает дочь Ариадну. Такое заявление она сделала в свежем выпуске шоу «Основано на реальных событиях». Вспоминая о неудавшемся браке, балерина раскрыла, что экс-супруг часто занимал у неё деньги — сотни тысяч долларов. Часть он до сих пор не вернул.

А однажды особняк Анастасии и вовсе ограбили, пока она была на гастролях. Пароль от сейфа, по её словам, знали только она и Вдовин.

Артистка уверена: Вдовин не обезопасил ни её, ни ребёнка. «Не прощу ему никогда, что не обеспечил безопасностью наш дом, что подверг опасности нашего ребенка», — решительно высказалась она.

Волочкова рассказала, с кем отправилась на Мальдивы

Вспомнила Волочкова и ещё об одних отношениях — с Сулейманом Керимовым. Она утверждает, что этот роман был похож на сказку. Однако вскоре и здесь не задалось: отношения со временем стали похожи на «золотую клетку».