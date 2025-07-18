Рэпер Snoop Dogg стал совладельцем футбольного клуба

Американский рэпер Snoop Dogg стал совладельцем и инвестором валлийского «Суонси», который выступает во втором по силе первенстве Англии — Чемпионшипе. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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«История клуба и района меня очень зацепила. Это гордый, рабочий город, а клуб — настоящий андердог, который умеет кусаться. Прямо как я. Горжусь тем, что стал частью «Суонси». Я сделаю все, что в моих силах, с нетерпением жду знакомства со всеми фанатами», — заявил исполнитель.

Руководство «Суонси» выразило надежду, что известность рэпера поможет в продвижении бренда «Суонси» по всему миру и увеличит коммерческий потенциал клуба. На западной трибуне стадиона появился настенный портрет Snoop Dogg.

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В апреле совладельцем «Суонси» также стал самый титулованный футболист в истории мадридского «Реала» Лука Модрич.

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