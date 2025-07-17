Аврора Киба назвала Григория Лепса “когда-то задутой свечой на торте”

Народный артист России Григорий Лепс отметил своё 63-летие грандиозным концертом в Москве, который собрал тысячи поклонников. На выступлении артиста присутствовала его молодая избранница, 19-летняя Аврора Киба, которую певец объявил своей невестой. Аврора внимательно смотрела выступление Григория, сидя за столом недалеко от сцены.

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Девушка записала короткий видеоролик, запечатлев момент выхода артиста на сцену и его обращение к аудитории. Этот клип вызвал резонанс в сети, доказывая, что их отношения вызывают живой интерес публики.

В своем блоге Аврора обратилась к Григорию с теплым посланием, написав: «С днём рождения, моя когда-то задутая свеча на торте! Легенда!» Её меткая фраза мгновенно приобрела вирусную популярность, усиливая общественный интерес к личным делам пары.

Внешний облик Авроры на концерте соответствовал общему образу вечера: короткое платье с открытыми плечами и волосами, собранными в стильный хвост, идеально дополнялось ярким макияжем. Рядом с ней была её мать Татьяна, надевшая серебряное платье с оригинальным дизайном. Вместе с тем, эта красивая история подвергается критике со стороны части аудитории, подозревающей, что Григорий Лепс преследует сугубо коммерческие цели, используя известность для привлечения внимания к девушке.