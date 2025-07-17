Бейонсе появилась в шапке-ушанке после выступления в триколоре

Певица Бейонсе выступила в шапке-ушанке во время одного из своих концертов Cowboy Carter Tour.

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Образ поп-звезды дополнили солнцезащитные очки, массивная шуба и черно-белое боди.

"Если выступление Бейонсе в триколоре от Elie Saab многие могли посчитать случайностью, то ушанка – это уже точно признание в любви к России. Ждем певицу в Москве?" – написала в своем телеграм-канале блогер и модель Мария Погребняк.

В июле Бейонсе вышла на концерт в Вашингтоне в костюме, в котором сочетались цвета российского флага. Фотографии с выступления она опубликовала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Заметив публикацию артистки, некоторые пользователи оставили комментарии на русском языке. Подписчики выразили надежду, что Бейонсе исполнила песню Татьяны Куртуковой "Матушка Земля", и пригласили певицу с концертным туром в Россию.