Волочкова рассказала, с кем отправилась на Мальдивы

Балерина Анастасия Волочкова отправилась на Мальдивы. В нынешнюю поездку она отказалась лететь одна и уговорила свое окружение составить ей компанию.

«Мы уже на отдыхе, успели искупаться, позагорать. Как всегда, все здесь прекрасно и уютно. Меня сопровождает молодой человек, которого я обожаю», — рассказала балерина в беседе с ОСН.

По ее словам, она абсолютно счастлива и не хочет даже слышать, какие сейчас о ней слухи распространяются.

«Пусть все думают, что у меня новая пассия, мне, знаете, уже все равно. А кто более внимательный и думающий, тот поймет, что я отдыхаю вместе со своим лучшим другом и коллегой — с Марчелом, знаменитым танцовщиком и прекрасным человеком», — поделилась она.

Волочкова также добавила, что нисколько не сомневается, что пресса ее в очередной раз «выдаст замуж» и сделает свои выводы относительно ее якобы отношений с молодым «ухажером».

«Мы друзья! У нас дружба! Вам знакомы такие понятия?», — спросила она.