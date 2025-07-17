Дженнифер Лопес заявила, что больше никогда не выйдет замуж
Певица поставила крест на браках.
Про насыщенную личную жизнь Дженнифер Лопес можно снять целый сериал. Звезда четыре раза выходила замуж, однако простого семейного счастья так и не познала. Последний брак исполнительницы хита Jenny from the Block с Беном Аффлеком рухнул в январе этого года. Видимо, развод с актером стал последней каплей для Джей Ло.
Как сообщает Daily Mail, недавно во время выступления артистка обратила внимание на фаната с плакатом, на котором было написано: «Джей Ло, выходи за меня». Звезда прочла предложение вслух и тут же дала ответ: «Кажется, я с этим завязала. Я уже пробовала это несколько раз».
Пользователи Сети жестко отреагировали на заявление Дженнифер, снова обвинив певицу в фальше.
«Если ты разводилась четыре раза, брак — это не твое, дорогуша», «Фальшивая аудитория, которой она платит за то, чтобы быть на ее „концерте“, чтобы выкрикивать ей такие глупости, чтобы она чувствовала себя желанной», — высказались интернет-комментаторы.
Напомним, самый долгий брак у Лопес был с певцом Марком Энтони, от которого она родила близнецов — Макса и Эмму. Артисты прожили вместе семь лет. Через 11 лет после развода с Марком Дженнифер вышла замуж за Аффлека, с которым встречалась в начале 00-х. Однако этот брак оказался недолговечным — супругов хватило всего на два года.