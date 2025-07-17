Дженнифер Лопес заявила, что больше никогда не выйдет замуж

Певица поставила крест на браках.

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Про насыщенную личную жизнь Дженнифер Лопес можно снять целый сериал. Звезда четыре раза выходила замуж, однако простого семейного счастья так и не познала. Последний брак исполнительницы хита Jenny from the Block с Беном Аффлеком рухнул в январе этого года. Видимо, развод с актером стал последней каплей для Джей Ло.

Как сообщает Daily Mail, недавно во время выступления артистка обратила внимание на фаната с плакатом, на котором было написано: «Джей Ло, выходи за меня». Звезда прочла предложение вслух и тут же дала ответ: «Кажется, я с этим завязала. Я уже пробовала это несколько раз».

Пользователи Сети жестко отреагировали на заявление Дженнифер, снова обвинив певицу в фальше.

«Если ты разводилась четыре раза, брак — это не твое, дорогуша», «Фальшивая аудитория, которой она платит за то, чтобы быть на ее „концерте“, чтобы выкрикивать ей такие глупости, чтобы она чувствовала себя желанной», — высказались интернет-комментаторы.

Напомним, самый долгий брак у Лопес был с певцом Марком Энтони, от которого она родила близнецов — Макса и Эмму. Артисты прожили вместе семь лет. Через 11 лет после развода с Марком Дженнифер вышла замуж за Аффлека, с которым встречалась в начале 00-х. Однако этот брак оказался недолговечным — супругов хватило всего на два года.